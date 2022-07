Heiligenstadt vor 1 Stunde

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Für mehr Nachhaltigkeitsbewusstsein: "Möhrchen"-Hausaufgabenheft im Landkreis verteilt

In Heiligenstadt sowie im restlichen Landkreis Bamberg werden in den Vierten Klassen "Möhrchen"-Hausaufgabenhefte verteilt. Mit diesen sollen die Grundschulkinder schon mit den Themen "Nachhaltigkeit" und "Klimaschutz" in Berührung kommen.