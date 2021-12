Das Impfzentrum in der Emil-Kemmer-Straße 33 in Hallstadt hat weitere Termine für die Impfung von Kindern gegen das Coronavirus bekannt gegeben, wie die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung mitteilt.

Am Dienstag, dem 04.01.21 zwischen 10 und 14 Uhr und Donnerstag, dem 06.01.21 zwischen 9 und 12 Uhr können Eltern ihre Kinder impfen lassen. Die Terminvergabe erfolgt über die Hotline des Impfzentrums Hallstadt unter der Telefonnummer 0951-9423010.

Die Nachfrage für die Kinderimpfung gegen Covid-19 ist so hoch, dass die bereits festgelegten Termine am (19./27./29.12.21 und 02.01.22) im Impfzentrum bereits ausgebucht sind.

Weitere Informationen zur Kinderimpfung sind unter www.kinderimpfportal.de zu finden.