Schnellteststation in Hallstadt führt Online-Registrierung ein: "Dank unserer engagierten Freiwilligen und der Hilfe des BRK, Ortsgruppe Hallstadt, können wir nun täglich PoC-Schnelltests anbieten und auch Personen testen, die nicht in Hallstadt wohnen", teilt die Stadt Hallstadt mit. „Es ist unglaublich, mit welchem Engagement die Freiwilligen uns unterstützen“, so Bürgermeister Thomas Söder. An sieben Tagen pro Woche führen die rund 40 ehrenamtlichen Helfer die Abstriche durch.

"Innerhalb von fünf Wochen ist es uns gelungen, alle Abläufe rund um die Schnellteststation zu optimieren. Mussten anfangs noch sämtliche Formulare per Hand ausgefüllt werden, ist heute alles digital möglich. Der letzte Schritt war die Onlineterminvereinbarung und die Ergebnisübermittlung per E-Mail", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Beides diene dazu, die Wartezeit zu verkürzen.

So funktioniert die Online-Registrierung für Schnelltests in Hallstadt

Sie buchen vorab ein Zeitfenster (15 Minuten) unter „schnelltest-hallstadt.de“

Dann kommen Sie innerhalb dieses Zeitfensters zur Schnellteststation auf dem alten Feuerwehrgelände, Mainstraße 28

An der Anmeldung zeigen Sie ein Ausweisdokument vor

Danach wird in einer der Testboxen ein Abstrich im vorderen Nasenbereich genommen

Im Anschluss können Sie wieder gehen und bekommen Ihr Ergebnis direkt per E-Mail zugeschickt

Ausnahmen

Bei Kindern und Jugendlichen muss die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen – bitte drucken Sie vorab die Einverständniserklärung und unterschreiben Sie das Dokument.

Sie können sich auch direkt vor Ort mit einem digitalen Endgerät registrieren –wir hängen dazu QR-Codes aus.

Falls Sie technisch keine Möglichkeit habe n, vorab einen Termin zu buchen oder sich zu registrieren, können Sie trotzdem kommen. Dann müssen Sie allerdings mit längeren Wartezeiten rechnen.

Wer keine E-Mail-Adresse hat, kann das Testergebnis nach wie vor ausgedruckt mitnehmen – muss dann aber rund 15 Minuten warten.

Öffnungszeiten

Montag: 17.30 bis 19 Uhr

Dienstag: 17.30 bis 19 Uhr

Mittwoch: 16.30 bis 18 Uhr

Donnerstag: 17.30 bis 19 Uhr

Freitag: 17.30 bis 19 Uhr

Samstag: 9.30 bis 11 Uhr

Sonntag: 13.30 bis 15 Uhr