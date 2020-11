Die Baywa will ihren Standort umstrukturieren, hat laut Stadt mehrfach Abrisswünsche für das 1912 errichtete Lager-Gebäude geäußert - das Wahrzeichen des Hafens. Für die Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg undenkbar: "Wäre der Hafen der Dom , wäre es so, als würde man ihm die vier Türme abreißen wollen!" Ein Antrag existiert nicht. "Der Bestand steht aus Sicht der städtischen Denkmalpflege nicht zur Disposition", sagt die Stadt . Die Baywa erklärt, man wolle am Standort "weiter investieren", doch für den ehemaligen Getreidespeicher gebe es "keine alternativen Nutzungsmöglichkeiten". Bisher gebe es nur "informelle Gespräche", ein Ortstermin sei vereinbart.