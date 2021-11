Bamberg vor 51 Minuten

Noteinsatz

Großer Einsatz in Bamberg: Bewohner schüren Grill in Wohnung an - drei Verletzte

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Mittwoch in Bamberg ausrücken. In der Hiltnerstraße hatten die Bewohner einer Wohnung ihren Grill angemacht - mitten in der Küche.