Den Sinn fürs Geschäft hatte er schon als Bub

Warum nicht mal einen Ortsteil ansteuern? Warum nicht nach Röbersdorf? Die Baustelle kann uns nicht abhalten, und der Platz bei der Kirche böte Schatten, falls die Sonne doch noch auftaucht , und das Unterstellhäuschen ist ideal bei so trübem, regennahem Wetter. Perfekt. Nur, die erste Dame muss zur Arbeit, und die zweite ist so skeptisch, dass sie erst den Presseausweis sehen und dann lieber doch nicht mitmachen möchte. In der Art geht es weiter, dazwischen erfahre ich die Lebensgeschichte des fotografierenden Kollegen. Am Ende entscheiden wir uns, doch in den Kernort, also nach Hirschaid zu fahren.