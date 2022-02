Zum Montag (7. Februar 2022) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Stadt und Landkreis Bamberg leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Wert von 1.317,3 für die Stadt und 1.604,8 für den Landkreis Bamberg. Der Schwerpunkt der Infektionen fällt weiterhin auf die Bildungseinrichtungen in der Region, wie das Landratsamt mitteilt.

Insgesamt 171 Schulklassen und Kita-Gruppen waren laut Fachbereich Gesundheitswesen in der vergangenen Woche von Corona-Fällen betroffen. Die Folge: hunderte Menschen müssen in Quarantäne. An den Schulen in Stadt und Landkreis wurden in 145 Klassen 216 Infektionen registriert. Zusätzlich zu den Infizierten mussten 177 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Corona-Infektionen in Bamberger Schulen und Kitas: So viele Kinder mussten in Quarantäne

Bei den Kindertagesstätten waren insgesamt 26 Einrichtungen betroffen. In der Hälfte der Fälle wurden ganze Gruppen geschlossen. Es mussten 549 Kinder in Quarantäne.

Die bayerische Staatsregierung hatte am Dienstag (1. Februar 2022) neue Regeln für die Quarantäne von Schul- und Kita-Kindern beschlossen. Seitdem gilt: Sind rund in einer Klasse rund 50 Prozent der Schüler positiv getestet worden oder in Quarantäne, darf auch ohne Anordnung des Gesundheitsamtes in den Distanzunterricht gewechselt werden. Bei Kindergartengruppen ist die Schwelle geringer. Schon bei rund 20 Prozent an Infizierten ist von einem größeren Ausbruchsgeschehen auszugehen und die Gruppe wird geschlossen.