Der kleine Gregor lebt seit 2019 mit seiner Familie in Burgwindheim. Die Renous zogen damals von Bamberg hierher und bauten ein barrierefreies Haus aufgrund der Behinderung ihres Sohnes. Wie Mutter Ireen inFranken.de berichtet, werde ein Leben ohne behindertengerechtes Auto immer beschwerlicher. Für die Finanzierung holte sich die Familie vor kurzem Unterstützung und ist "gerührt und überwältigt" von den Reaktionen ihres Umfeldes.

"Körperlich nicht machbar": Familie aus Kreis Bamberg braucht neues Auto wegen ihres kranken Sohnes

Gregor habe während der Geburt einen Sauerstoffmangel erlitten. "Damals waren wir sechs Wochen im Krankenhaus und wussten erst nicht, ob er durchkommt", so seine Mutter, die ursprünglich aus Burgwindheim kommt. Er schaffte es, doch eine schwere mehrfache Behinderung blieb zurück. "Er hat eine starke Spastik und kann dadurch schlecht greifen, er kann nicht sprechen, essen oder trinken und braucht eine Sitz- und Liegehilfe".

Bevor Gregor im September 2022 in eine Betreuung bis 16 Uhr bei der SVE Lebenshilfe Bamberg kam, habe sie sich mit gelegentlicher professioneller Unterstützung zu Hause um Gregor gekümmert. Vor allem die schwer einstellbare Epilepsie sei eine große Herausforderung.

Hin und wieder komme es vor, dass Gregor plötzlich zum Arzt müsse, doch die Familie besitze nur ein Auto. "Wenn mein Mann auf der Arbeit ist, muss er sie in einem Notfall immer unterbrechen und herfahren", schildert die Mutter, die zusätzlich einen dreijährigen gesunden Sohn hat. Auch wenn der Wagen zur Verfügung stehe, ohne behindertengerechte Funktionen sei der Transport für sie körperlich nicht machbar. "Denn er wird natürlich immer größer und schwerer und der behindertengerechte Kindersitz wird bald zu klein." Auch kleine Ausflüge mit Gregor seien nicht möglich, wenn ihr Mann auf der Arbeit sei.

"Gregor will mit" auf Familienkur - Burgwindheimer starten Spendenkampagne

"Zwar gibt es über die Krankenkasse ausziehbare Schienen", erklärt Renou. "Damit kann ich aber nur den Rollstuhl in das Auto fahren. Nach meinen Informationen bezuschusst die Krankenkasse im Normalfall keine behindertengerechten Autos. Der Bezirk unterstützt wohl einen Umbau bis zu 22.000 Euro, aber wir wissen nicht, wie viel es letztlich wird. Ein neues Auto ist für die Zukunft einfach vorteilhafter."

Zudem habe die Krankenkasse den Renous eine Familienkur zugesichert. Wir brauchen für Gregor aber sehr viele Hilfsmittel. In unseren Wagen passt das nicht rein. In einem behindertengerechten Auto sei neben der Rollstuhlrampe auch Platz für einen Therapiestuhl und eine Liegehilfe. "Wir rechnen mit einem Kaufpreis von 40.990 Euro." Die Familie startete am Donnerstag (17. November 2022) eine Spendenkampagne. "Gerade in der heutigen Zeit überlegt man sich das zweimal", sagt die Mutter und denkt an die alltäglichen finanziellen Herausforderungen für alle Menschen.

"Da wir schon ein barrierefreies Haus finanzieren, ist es für uns gerade nicht möglich, ein zweites Auto mit behindertengerechtem Umbau anzuschaffen", heißt es im Beschreibungstext, der den Titel trägt: "Gregor will mit!" Gut eine Woche später sind bereits 20 Prozent des Ziels erreicht. "Wir sind ganz gerührt und überwältigt, hätten wirklich nicht mit soviel Unterstützung gerechnet! Vielen Dank euch allen!", schreibt die Familie schon am zweiten Tag der Aktion.

Heldsche Apotheken und Rewe engagieren sich

Unter anderem von Freunden, Freundesfreunden, Verwandten und Arbeitgebern erfuhren die Renous große Hilfsbereitschaft - auch unabhängig von dem Aufruf, wie die Mutter dankbar erläutert. "Ich habe momentan einen Minijob bei der Kranenapotheke. Die Kollegen von den Heldschen Apotheken unterstützen mich enorm. Sie spenden fleißig und sind sehr engagiert. Auch Rewe Schwarz in Stegaurach bringt sich sehr ein, der Leiter ist unser Nachbar."

So nähert sich die Burgwindheimer Familie Schritt für Schritt ihrem Ziel, Gregor "ein flexibleres Leben zu ermöglichen, damit er immer dabei sein kann". Aufmerksam nehme der Bub seine Umwelt wahr. "Er hat ein freundliches Wesen und sogar für jeden ein Lächeln übrig, obwohl es ihm nicht gut geht. Er liebt seinen kleinen Bruder. Bei allem Unglück ist das einfach ein Segen."

Willst du der Familie helfen? Hier geht es zur Spendenaktion.