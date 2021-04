In ein Fahrradgeschäft in Breitengüßbach im Kreis Bamberg sind in der Nacht von Donnerstag (22. April 2021) auf Freitag (23. April 2021) Unbekannte eingebrochen und haben mehrere Fahrräder, Bargeld und weitere Wertgegenstände gestohlen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung berichtet sind die Einbrecher kurz nach 1 Uhr in der Nacht in das Geschäft eingestiegen, indem sie die Türe aushebelten.

Einbruch in Fahrradgeschäft: Polizei bittet um Hinweise

Neben sechs Pedelecs und einem Mountainbike im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages, entwendeten die Täter einige tausend Euro Bargeld sowie weitere Wertgegenstände.

Die Räder müssen die Täter wohl mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, dass es sich um mindestens zwei dunkel gekleidete männliche Täter handelt. Einer der Männer ist auffallend kräftig und hat sehr kurzes Haar oder eine Glatze. Die zweite Person hat eine normale Statur und trug eine Mütze.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um die Bamberger Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.