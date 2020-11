Jakob Wernsdorfer (84) denkt gern an die Zeit "in meinem Schlachthof" zurck, als unter seiner Aufsicht noch weit mehr Tiere verarbeitet wurden, als heute. "In der Zeit um die Wende haben wir am Tag 2000 Schweine und 500 Rinder geschlachtet", berichtet der ehemalige Leiter. Die heutige Spitzenzahl von 1000 Schweinen tglich habe man frher schon vor dem Mittagessen geschafft.