In Bamberg hat es am Freitagabend (18. Februar 2022) in der Nürnberger Straße einen Brand gegeben. Das Feuer brach demnach in einer Gartenlaube in einem Schrebergarten aus. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Update vom 19.02.2022: Gartenlaube in Bamberg gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Der Vollbrand einer Gartenlaube beschäftigte am Freitagabend Polizei und Feuerwehr. Gegen 17.25 Uhr teilten mehrere Anwohner mit, dass die Hütte eines Schrebergartens in der Nürnberger Straße in Flammen stehe. Der Vollbrand konnte durch die Feuerwehr trotz der starken Windböen schnell gelöscht werden. "Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt", teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich. Weil die betroffene Parzelle der Kleingartenanlage direkt an die Bahngleise angrenzte, musste der Schienenverkehr während des Einsatzes für zirka eine Stunde gesperrt werden. Auch die Nürnberger Straße war zeitweise betroffen.

Was ursächlich für die meterhohen Flammen war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung in der Nürnberger Straße auf Höhe der Mälzerei machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung vom 18.02.2022: Brand in Nürnberger Straße - Rauchschwaden über Bamberger Mälzerei

Brand in Bamberg: In Bamberg in der Nürnberger Straße gibt es aktuell einen Brand. Wie die Polizei der Stadt Bamberg inFranken.de bestätigt, ist dort eine Gartenkolonie in Brand geraten.

Die Nürnberger Straße ist teilweise gesperrt. Eine Passantin berichtet inFranken.de von hohen Rauchschwaden, die über die dortige Mälzerei hinweggefegt sind.

Feuerwehr und Polizei sind noch vor Ort - die Löschmaßnahmen dauern an, wie eine Sprecherin mitteilt. Über Verletzte gibt es aktuell noch keine Hinweise. (18 Uhr)

Vorschaubild: © Suhas Rawool / Pixabay (Symbolbild)