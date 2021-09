In Bamberg ist am Montag (6. September 2021) ein Feuer im Erdgeschoss eines Hauses in der Ludwigstraße ausgebrochen. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken schlugen Flammen und Rauch aus einem Wohnhaus gegenüber des Bahnhofs. Vor Ort stellte sich das Ganze dann aber als weniger dramatisch heraus, als gemeldet.

Um kurz nach 11 Uhr am Vormittag ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, dass in der Ludwigstraße in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen sei. Da sich das Wohnhaus in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes befindet, rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit größeren Kräften aus.

Brand in Bamberg: Mikrowelle sorgt für Rauchentwicklung in Wohnhaus

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine qualmende Mikrowelle in der Erdgeschoss-Wohnung des Hauses Ursache für die starke Rauchentwicklung war. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Ausbreitung des Feuers auf die Küche begrenzt werden. Der Rauch verteilte sich jedoch weit im Gebäude. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Wohnung im Erdgeschoss musste aufgrund der Rauchentwicklung entlüftet werden.

Die Brandursache ist laut Feuerwehr noch unklar.

Die Ludwigstraße war für die Dauer des Einsatzes zwischen Luitpoldstraße und Zollnerstraße gesperrt. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.