Bootshaus Bamberg : Traditionell fränkische Biergarten-Kultur direkt an der Regnitz

: Traditionell fränkische Biergarten-Kultur direkt an der Regnitz Vorne dabei im Google-Ranking: Das Bootshaus Bamberg zählt zu den 10 meistgesuchten Gaststätten in der Suchmaschine

Das zählt zu den 10 meistgesuchten Gaststätten in der Suchmaschine Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse- / Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Bootshaus Bamberg wissen musst

Unter den Einheimischen ist das Boothaus Bamberg vor allem für den wunderschönen Biergarten und die Lage direkt an der Regnitz bekannt. In malerischer Atmosphäre kann man hier im Biergarten das hauseigene Bier der Betreiber kosten und sich durch die wechselnden Tagesgerichte schlemmen. Als Location für größere Feiern oder als Catering-Anbieter ist das Bootshaus Bamberg ebenfalls bekannt und beliebt. In den Top 10 der am meisten gesuchten Bamberger Restaurants in der Suchmaschine Google ist das Bootshaus Bamberg, neben Restaurants wie dem Henrii Bamberg, dem Salino Bamberg und sieben weiteren, außerdem auch mit dabei.

Bootshaus Bamberg: Restaurant und Biergarten - zünftig fränkisch, direkt im Hain

Eine gute Brotzeit, ein fränkisches Bier, traditionell feiern oder ein feiner Brunch direkt an der Regnitz: Im Bootshaus Bamberg können Gäste sowohl im Restaurant, als auch draußen im malerischen Biergarten ihre Mahlzeit genießen oder einfach zwischendurch einkehren. Unter den Einheimischen ist das Bootshaus Bamberg längst kein Geheimtipp mehr, sondern sehr bekannt und beliebt. Das zeigen auch die Google-Bewertungen: Ingesamt 4,2 Sterne bekommt das Lokal, bei fast 2000 Bewertungen.

Aber auch über die Stadt hinaus hat das Bootshaus Bamberg ein klein bisschen Berühmtheit erlangt: Spätestens seitdem das Bamberger Restaurant den zweiten Platz bei "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel Eins - hinter dem Henrii Bamberg - belegt hat, ist das Traditionslokal wohl auch vielen Touristen ein Begriff.

"Super schöner Biergarten in Top Lage", "Schneller Service, gutes Essen und Bier - nur zu empfehlen", heißt es unter anderem in den Google-Rezensionen. Solltest du dich von der Qualität der Speisen und Getränke des Bootshaus Bamberg selbst überzeugen wollen, erfährst du hier alles zu Öffnungszeiten, Adresse und Kontaktmöglichkeiten.

Bootshaus Bamberg Öffnungszeiten: Zu jeder Jahreszeit für Gäste geöffnet

Die Öffnungszeiten des Bootshaus Bamberg variieren: Im Frühling und Sommer ist die Gaststätte täglich für Gäste geöffnet. Im Herbst und Winter werden im Bamberger Restaurant nicht an jedem Wochentag Gäste bewirtet. Das sind die Öffnungszeiten des Bootshaus:

Mai - September:

Täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr

Küche von 11.30 Uhr bis 14 Uhr und 17 Uhr bis 21 Uhr

Oktober - April:

Donnerstag bis Samstag von 17 Uhr bis 22 Uhr (Küche von 17 Uhr bis 20.30 Uhr)

Sonntags/Feiertags von 11 Uhr bis 18 Uhr:

Mittagstisch von 11.30 Uhr bis 14 Uhr ; Kaffee/Kuchen von 14 Uhr bis 18 Uhr

Vor allem am Wochenende bitten die Wirtsleute des Bootshaus Bamberg auf ihrer Website ausdrücklich um Reservierung. Der Ansturm ist groß auf das Bamberger Restaurant. Wie du das Bootshaus Bamberg am besten erreichst, verraten wir dir auch.

Direkt im Hain: Hier findest du das Bootshaus Bamberg

Das Bootshaus Bamberg findest du im Hain direkt an der Regnitz. Der Biergarten wird von Gästen als "malerisch" beschrieben. Hier kannst du das gute fränkische Bier direkt in der Natur genießen. So kommst du zum Bootshaus Bamberg:

"Wir sind nachmittags nur auf ein Kaltgetränk eingekehrt, es hat uns sehr gut gefallen", schreibt ein Google-User - geht auch. Hier findest du das Bootshaus Bamberg:

Bootshaus im Hain

Mühlwörth 18a

96047 Bamberg

Telefon: 0951 24485

Website:www.bootshaus-restaurant.de

Speisekarte Bootshaus Bamberg: Wechselnde Tagesgerichte - jeden Tag was Neues

Traditionell fränkisch Brotzeit machen - das geht im Bootshaus Bamberg. Aber das ist nicht alles. Verschiedene Speisen im Restaurant, hauseigenes Bier im Ausschank oder auch Catering: Das Angebot des Bamberger Lokals ist groß. Ein besonderes Schmankerl: Wechselnde Tagesgerichte täglich ab 11.30 Uhr.

Was es genau zu essen gibt, findest du tagesaktuell auf der Website des Bootshaus Bamberg. Vom "Heißen Leberwörschtla mit Sauerkraut" bis zum "Chili Cheese Schnitzel mit Röstitaler" ist die Vielfalt groß. Wirf einfach selbst einen Blick auf die Speisekarte und entscheide, ob du dem Bootshaus im Hain einen Besuch abstatten möchtest.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Bamberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.