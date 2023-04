Am Dienstagmittag (04. April 2023) gegen 15.00 Uhr lief ein zwölfjähriger Junge in der Hauptwachstraße in Bamberg rückwärts auf die Straße.

Dabei stieß er gegen ein Auto und stürzte. Der Bub verletzte sich bei dem Sturz leicht am Bein, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Der Junge musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

