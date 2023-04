Hirschaid vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Unfall auf der A73: Von Fahrbahn abgekommen und "Auto geschrottet"

Eine 50-Jährige ist am Mittwochabend auf der A73 bei Hirschaid in eine Schutzplanke gekracht. Die Frau und ihre Beifahrerin blieben unverletzt, am Auto entstand jedoch "wirtschaftlicher Totalschaden".