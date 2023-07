Ein 58-jähriger Gleitschirmflieger war am Freitagnachmittag (14. Juli 2023) im Bereich Siegritz bei Heiligenstadt im Landkreis Bamberg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei laut Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu Luftturbulenzen, sodass der Mann die Kontrolle verlor. Dadurch verlor der Gleitschirm schnell an Höhe und stürzte in einem Waldstück ab.

Mehrere Augenzeugen beobachteten den Unfall, eilten dem Mann zu Hilfe und verständigten den Notruf. Der Verunglückte zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Um den genauen Unfallhergang zu klären, hat ein Flugermittler der Polizei Bamberg-Land die Ermittlungen übernommen.

Vorschaubild: © birgl/Pixabay.com (Symbolbild)