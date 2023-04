Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet, gerieten am Bamberger ZOB zwei Männer wegen einer Flasche Bier in eine handfeste Auseinandersetzung.

Am Montagnachmittag (03. April 2023) kurz nach 15.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer Schlägerei am ZOB in der Promenadenstraße alarmiert. Die Beamten mehrerer Polizeistreifen, die daraufhin vor Ort eintrafen, stellten fest, dass zwei Männer im Alter von 43 und 46 Jahren sich prügelten. Laut Polizeiangaben war eine fallengelassene Flasche Bier der Grund für den Streit. Welcher der Männer die Flasche fallenließ, ist allerdings unbekannt.

Bierflasche führt zu handfester Auseinandersetzung

Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte der 46-Jährige seinem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend per Fahrrad. Seine Flucht war allerdings nur von kurzer Dauer, da ihn die Beamten vor Ort schnell stellen konnten.

Der verletzte 43-Jährige sollte anschließend vom Rettungsdienst ärztlich versorgt werden. Dagegen wehrte dieser sich allerdings so heftig, dass er von den Beamten gefesselt werden musste. Diese beleidigte der Geschädigte anschließend auch noch, woraufhin er in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde. Bezüglich des Täters stellten die eingesetzten Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,54 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)