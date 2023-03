Bamberg: Polizei jagt Mann nach Raubversuch mit Hubschrauber - Großeinsatz sorgt für Aufsehen

Am Dienstagabend (28. März 2023) sorgte in Bamberg-Ost und der Gartenstadt ein Hubschraubereinsatz für Aufsehen in der Anwohnerschaft. In den sozialen Medien meldeten Nutzer und Nutzerinnen Sichtungen des Hubschraubers auch über die Stadtgrenzen hinaus - etwa in Memmelsdorf und Gundelsheim.

Gleichzeitig wurden Polizeifahrzeuge in der Nähe des Golfplatzes und an der Boulderhalle gesichtet, wie es heißt. Allerlei Spekulationen über den Grund des Einsatzes werden in den dazugehörigen Kommentaren angestellt. Doch wonach suchte die Polizei in Bamberg?

Unbekannter will 80-Jährige ausrauben: Polizei sucht ohne Erfolg mit Hubschrauber

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de erklärt, habe es sich um eine Fahndung nach einer vorangegangenen versuchten räuberischen Erpressung gehandelt. Gegen 21.40 Uhr sprach demnach ein Unbekannter eine Fußgängerin, die ihr Fahrrad schob, in der Seehofstraße in Bamberg mit der Forderung 'Geld raus' an.

Als die 83-Jährige sofort laut um Hilfe rief, sei der Täter ohne Beute in die Reußstraße oder Ferdinand-Tietz-Straße Richtung Berliner Ring / Memmelsdorfer Straße geflüchtet. "Zeugen hörten die Hilfeschreie und wählten den Notruf. Mehrere Polizeistreifen und die Besatzung eines Polizeihubschraubers fahndeten ohne Ergebnis nach dem Mann", so die Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: