Bamberg vor 1 Stunde

Beleidigungen und Tritte

Im Bambados ausgerastet: Mann will bekleidet auf Sauna-Toilette - doch damit nicht genug

Ein heißer Einsatz für die Polizei am Donnerstag (30. März 2023): In der Bambados-Sauna benahm sich ein 43-Jähriger daneben, trat um sich und wollte bekleidet auf die Toilette. Doch er hatte in der Tasche noch eine Überraschung für die Beamten parat.