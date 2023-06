Zu einer folgenschweren Schlägerei zwischen zwei jungen Männern ist es am Dienstagabend (6. Juni 2023) in Bamberg gekommen: Gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarktparkplatz an der Breitenau gerufen, weil dort ein 25-Jähriger einen 20-Jährigen attackierte.

Er würgte den jüngeren Mann zunächst, hob ihn dann am Hals hoch und warf ihn auf den Boden. Dort schlug der 20-Jährige mit dem Hinterkopf auf, wobei er sich eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden zuzog und kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Streit in Bamberg artet aus: Schlägerei hat Konsequenzen

Ein unbeteiligter Zeuge versuchte noch, in die Auseinandersetzung einzugreifen, wurde aber von zwei anderen Männern zurückgehalten. Der Angreifer räumte die Tat später ein und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten, berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)