Ein 28-jähriger Mann fiel einer Streife der Verkehrspolizei auf, als er am frühen Dienstagmorgen (30. Mai 2023), kurz nach Mitternacht in der Bamberger Innenstadt unterwegs war. Mit einem Mietscooter fuhr er in starken Schlangenlinien, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet.

Bereits bei der ersten Ansprache kam den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen und ein freiwilliger Alkoholtest zeigte 1,2 Promille. Eine Blutentnahme war obligatorisch und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Betrunkene E-Scooter-Fahrer - zwei Fälle kurz hintereinander in Bamberg

Gleich eine halbe Stunde später fiel der Verkehrspolizei ein 31-jähriger Mann direkt um die Ecke mit seinem E-Scooter auf. Auch bei ihm fiel deutlicher Alkoholgeruch auf. Da der freiwillige Alkoholtest allerdings "nur" bei etwas über 0,7 Promille lag, blieb es für ihn bei einem Bußgeldverfahren mit Fahrverbot.

Die beiden Männer mussten ihren Weg natürlich zu Fuß fortsetzen, nachdem sie laut Polizei "wohl etwas zu feucht fröhlich" das Pfingstfest gefeiert hatten und anschließend mit ihren E-Scootern nach Hause fahren wollte.

Vorschaubild: © Henning Kaiser/dpa/Archiv