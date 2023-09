Am Mittwochvormittag (6. September 2023) wurde die Feuerwehr Bamberg in die Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder alarmiert, wie es in einem Bericht heißt. Anwohner hörten demnach das Piepsen aus einer verlassenen Wohnung und alarmierten die Einsatzkräfte.

"Die betroffene Wohnung war schnell gefunden und über ein gekipptes Fenster konnte man sich Zutritt zur Wohnung verschaffen", schreibt die Feuerwehr. Auch wenn von außen zunächst nicht ersichtlich gewesen sei, ob es im Inneren zu einer Rauchentwicklung gekommen war, "hätte jederzeit ein Brandereignis entstehen können", so die Feuerwehr Bamberg. Und weiter: "Auf der noch heißen Herdplatte lag ein Kunststoffschneidbrett, das geschmolzen war und bereits deutliche Rauchentwicklung zeigte."

Die Einsatzkräfte hätten die brennbaren Überreste entfernt und die Küche stromlos geschaltet. Die Wohnung sei mittels Überdruck belüftet und entraucht worden. "Alle Fenster wurden in Kippstellung gebracht und die Wohnung wieder verschlossen. Eine Nachricht an die Wohnungsnutzer erfolgte, diese waren bislang nicht ermittelbar und noch abwesend", schreibt die Bamberger Feuerwehr. Weitere Nachrichten aus Bamberg findet ihr hier.