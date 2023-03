Am Freitagnachmittag, dem 24. März 2023, manipulierte ein Mann im Bamberger Bahnhof mehrfach an seinem Geschlechtsteil. Die Bundespolizei Würzburg konnte den Triebtäter festnehmen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärten.

Gegen 15.00 Uhr betrat ein Mann die Buchhandlung im Bahnhof Bamberg. Hinter einem Warenständer versteckt, nahm er sein Glied aus der Hose und manipulierte daran. Ein Kunde bemerkte dies und schrie den 28-Jährigen laut an, der daraufhin aus dem Laden flüchtete.

Mann (28) entblößt sich gleich zweimal in Bahnhofs-Buchladen

Kurze Zeit später betrat der Mann erneut den Buchladen und entblößte sich diesmal vor einer 64-jährigen Verkäuferin, die daraufhin Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn informierte. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den Triebtäter anschließend fest. Ermittlungen ergaben, dass der in Bamberg lebende Mann bereits vorher am selben Tag eine Mitarbeiterin des Reisezentrums durch exhibitionistische Handlungen belästigt hatte.

Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.