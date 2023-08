Bamberg: Autos bei Unfall gegeneinander geschleudert

Unfall in Bamberg: Ein Sachschaden von rund 70.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (16. August 2023) kurz vor 16 Uhr an der Kreuzung Forchheimer Straße/Galgenfuhr nahe dem Münchner Ring ereignet hat.

Eine Autofahrerin bog hier nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines anderen Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der Frau noch gegen ein anderes, dort stehenden Fahrzeug geschleudert, das ebenfalls beschädigt wurde. Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt werden, teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit.