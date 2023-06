Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Bischberg sollte ein Autofahrer überprüft werden. Der Mann missachtete jedoch die "deutlichen Anhaltezeichen" der Polizei und flüchtete mit circa 150 km/h über die B26 in Richtung Bamberg-Hafen. Danach fuhr der 43-Jährige über die Emil-Kemmer-Straße bis zum Laubanger. Hier konnte der Wagen mit der Unterstützung mehrerer Polizeistreifen schließlich gestoppt werden.

Bei seiner Flucht fuhr der Mann auch noch über eine rote Ampel. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Bamberg-Land am Dienstag (6. Juni 2023), kurz vor 2 Uhr nachts.

Kontrolle auf B26: Mann flüchtet vor der Polizei

Bei einem Alkoholtest wurden 0,32 Promille gemessen. Zudem hatte der Mann "drogentypische Ausfallerscheinungen". Nachdem er einen Drogenvortest verweigert hatte, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Den 43-Jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen verschiedener Delikte.

Vorschaubild: © Joern Pollex/dpa (Symbolfoto)