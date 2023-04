Als ein Autofahrer auf der B22 in Richtung Burgebrach im Landkreis Bamberg am Mittwochabend (5. April 2023) fuhr und nach links auf die Staatsstraße in Richtung Unterneuses abbiegen wollte, kam es laut Polizeiinspektion Bamberg-Land zu einem Unfall.

Der Autofahrer übersah ein weiteres Fahrzeug mit einem 45-jährigen Fahrer darin, das von Burgebrach kommend in Richtung Bamberg fuhr, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ersterer wurde durch den Aufprall gegen die linke Fahrzeugseite eines Lkw geschleudert, der verkehrsbedingt an der Einmündung der Staatsstraße warten musste.

Unfall auf der B22 bei Burgebrach

Der 45-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort.

Vorschaubild: © Ralf Gosch/Adobe Stock/Symbolbild