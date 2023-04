Am Vormittag des Gründonnerstag (06. April 2023) ist es zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten auf der A73 bei Hirschaid in Richtung Nürnberg gekommen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Freitag (07. April 2023).

Kurz nach 8 Uhr zögerte eine 25-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf die A73 in Richtung Nürnberg, woraufhin eine 29-jährige Bambergerin, die sich mit ihrem Fahrzeug auf der rechten Fahrspur befand, dies missverstand und stark abbremste. Dies hatte zur Folge, dass der Abstandsassistenz eines hinter der 29-Jährigen fahrenden Lkw auslöste und eine Vollbremsung einlegte.

Zögern mit Folgen: Auffahrunfall mit vier Beteiligten auf A73

Ein wiederum hinter dem Lkw fahrender weiterer Lkw legte zwar auch eine Vollbremsung ein, allerdings war der Abstand nicht ausreichend und es kam zu Auffahrunfall. Beide Lkw-Fahrer wurden dadurch leicht verletzt. Die Autofahrerinnen blieben glücklicherweise unverletzt.

Wie die Polizei schreibt, wird bei den beiden Lkw mit einem Schaden von rund 150.000 Euro gerechnet. Bis zur vollständigen Bergung der Lkw mit schwerem Kran und der Reinigung der Fahrbahn blieb die A73 Richtung Nürnberg bis zum frühen Nachmittag voll gesperrt. Der Rückstau erstreckte sich zeitweise fast bis Bamberg-Ost.