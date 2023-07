Die Polizei ist am Mittwochnachmittag (12. Juli 2023) von mehreren Verkehrsteilnehmer*innen auf ein Auto aufmerksam gemacht worden, das auf der A73 kurz vor Bamberg in Richtung Suhl in auffälligen Schlangenlinien unterwegs gewesen war. Das teilt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mit.

Die Mitteiler*innen verloren das Auto aus den Augen und konnten nur ein Teilkennzeichen ablesen. Da sich aber eine Streife der Verkehrspolizei in der Nähe befand, konnte kurz vor dem Bamberger Kreuz ein verdächtiges Fahrzeug festgestellt werden.

Autofahrerin mit 2,5 Promille auf A73 und A70 im Kreis Bamberg unterwegs

Die Autofahrerin mit der auffälligen Fahrweise wechselte auf die A70 in Richtung Schweinfurt und "führte den Beamt*innen selbst auch noch einige Schlangenlinien vor", bis sie bei Hallstadt angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Von der 44-jährigen Fahrerin strömte den Beamten auch ein starker Alkoholgeruch entgegen und sie kam beim Aussteigen sogar ins Schwanken.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab satte 2,5 Promille. Ihre Weiterfahrt war damit beendet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, aber einen Führerschein führte sie nicht mit. Es wird derzeit noch überprüft, ob sie noch eine gültige Fahrerlaubnis hat, welche sie dann für längere Zeit verlieren wird. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

