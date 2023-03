Unfall auf der A73 bei Bamberg: Am Wochenende hat sich auf der Autobahn in Richtung Suhl ein "heftiger Auffahrunfall" ereignet, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Montagmorgen meldet. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Kurz vor dem Kreuz Bamberg fuhr ein 29-Jähriger am Sonntagabend (26. März 2023) einem 46-Jährigen aus Unachtsamkeit ins Heck, als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Polizei rücken wegen Unfall zu A73 bei Bamberg aus

An den zwei Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Memmelsdorf und aus Gundelsheim für den Einsatz vor Ort.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)