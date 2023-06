Die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet von einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht, für den aktuell nach Zeugen gesucht wird.

Ein 61-Jähriger wollte am späten Donnerstagabend (08. Juni 2023) an der Anschlussstelle Hallstadt auf die A70 in Richtung Bayreuth auffahren. Dabei wollte er aufgrund des wegen Bauarbeitens verkürzten Beschleunigungsstreifens einen auf der Autobahn fahrenden Lkw noch passieren lassen und wartete daher ab.

Verkürzter Beschleunigungsstreifen auf A70: Lkw fährt nach Unfall einfach weiter

Im Vorbeifahren allerdings streifte der Sattelzug laut Polizeiangaben das Fahrzeug des 61-Jährigen mit einer Begrenzungsleuchte. Der Geschädigte versuchte noch mithilfe von Blinkern und Warnblinkanlage auf sich aufmerksam zu machen, der Lkw-Fahrer fuhr jedoch nach dem Unfall einfach weiter. Dabei konnte der Mann sich allerdings noch das Kennzeichen des Sattelzugs notieren.

Am Auto des 61-Jährigen entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Laut Polizeiangaben wird vermutet, dass der Lkw-Fahrer sich im Baustellenbereich irrtümlich an der weißen statt der gelben Fahrbahnmarkierung orientiert hat und daher zu weit rechts fuhr. Ob der Lkw-Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat, ist noch unklar.

Gegen den flüchtigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg sucht außerdem nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129510 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolbild)