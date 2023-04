Bei der Kontrolle eines Autos, das am Montag (03. April 2023) auf der A70 in Richtung Bayreuth unterwegs war, stellten Schleierfahnder bei dem 26-jährigen Fahrer deutlichen Marihuana-Geruch am Körper fest. Dies teilte die VPI Bamberg am Dienstag mit.

Mit diesem pikanten Düftchen konfrontiert, räumte der junge Mann sogar ein, dass sich Marihuana in seiner Hose befinden würde. Bei seiner Durchsuchung wurden dann auch fast 15 Gramm aufgefunden und sichergestellt. Da auch ein freiwilliger Drogentest positiv auf THC anschlug, ging es direkt weiter zur Blutentnahme.

Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes und ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Vorschaubild: © cocoparisienne/StayRegular (pixabay.com)