Mit einer Nagelschere und vermutlich einem weiteren spitzen Gegenstand verletzte am vergangenen Donnerstagmorgen (22. April) ein 26-jähriger Mann drei weitere Bewohner der Flüchtlingseinrichtung in Bamberg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging Haftbefehl gegen ihn. Dies teilt das Polizeipräsidium Oberfranken zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg mit.

Bewohner aus Ankerzentrum greift Männer mit Nagelschere an

Gegen 4.30 Uhr betrat der 26-Jährige in der Unterkunft im Erlenweg die Wohnung eines 43-jährigen Mannes. Der 26-Jährige wurde dort bemerkt und des Diebstahls verdächtigt. Als der 43-Jährige und zwei weitere hinzugekommene Bewohner der Aufnahmeeinrichtung den Sicherheitsdienst verständigen wollten, führte der Tatverdächtige unvermittelt mehrere Stichbewegungen in Richtung aller jetzt Anwesenden aus. Hierfür benutzte er eine Nagelschere sowie vermutlich einen weiteren spitzen Gegenstand. Die drei Kontrahenten des Mannes erlitten Stichverletzungen am Körper und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer selbst blieb unverletzt.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des 26-Jährigen und dessen Habseligkeiten, entdeckten die Beamten in seiner Geldbörse mehrere Scheine Falschgeld und stellten sie sicher.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen insbesondere wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 26-jährigen Mann. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.