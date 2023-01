Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn

bei der Deutschen Bahn Schnellfahrstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg wird 2023 weiter ausgebaut

Busverkehr und geänderte Fahrzeiten - darauf müssen sich Passagiere einstellen

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn müssen vor allem Pendler zwischen Bamberg und Forchheim bald mehr Zeit einplanen. Diese beginnen schon am Montag (09. Januar) und dauern über einen Monat an. Fahrgäste müssen sich auf mehrere Änderungen einstellen.

Wegen Bauarbeiten: Busverkehr und Fahrplanänderungen zwischen Bamberg und Nürnberg

Grund dafür sind umfangreiche Arbeiten an der Schnellfahrstrecke zwischen Bamberg und Forchheim, unter anderem an Oberleitungsmasten und Lärmschutzwänden, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Die Strecke wird vorübergehend eingleisig gesperrt. Da auf dem verbleibenden Gleis Züge dann in beide Richtungen verkehrten, müsse der Verkehr ausgedünnt werden.

Ab Montag (09. Januar) um 22.30 Uhr werden S-Bahnen der Linie 1 sowie zahlreiche Regionalzüge in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch mitteilte. Im Netz des Franken-Thüringen-Expresses wird es zu umfangreichen Fahrplanänderungen und geänderten Fahrzeiten kommen. Die Bauarbeiten und die damit verbundenen Fahrplanänderungen dauern voraussichtlich bis Samstag, dem 11. Februar um 1.15 Uhr an.

Fahrgäste sollen sich schon im Voraus über die Änderungen und den aktuellen Reiseverbindungen informieren. Ein Fahrplan ist online bereits einsehbar. Besonderheiten gibt es dabei für bestimmte Abo-Kund*innen: Für diese sind bestimmte IC- und ICE-Züge vom 09. Januar bis 23. März zwischen Nürnberg Hbf und Bamberg freigegeben. Hierfür ist ein "DB-Abo", "VGN Abo3", "VGN Abo6", "VGN-Jahresabo" oder ein "VGN-Jahresabo 9 Uhr" nötig. Welche Züge das betrifft, ist ebenfalls online in den Fahrplänen zu finden.

Änderungen im Fernverkehr - darum finden die Bauarbeiten statt

Geänderte Fahrzeiten und Ausfälle kommen auch auf Reisende im Fernverkehr zwischen München und Berlin zu. Die Deutsche Bahn hat den Fahrplan online bereits aktualisiert.

Die Bauarbeiten sind Teil der Schnellfahrstrecke München-Berlin. Diese ist seit 2017 in Betrieb und hat die Reisezeit zwischen den beiden Großstädten auf vier Stunden verkürzt. Auf der Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg sind nur die Teilstrecken vom Nürnberger Hauptbahnhof bis zum Hauptbahnhof Fürth, sowie von Eltersdorf bis Forchheim viergleisig ausgebaut.

"Zwei Lückenschlüsse stehen noch aus: Der Abschnitt von Forchheim bis südlich von Bamberg wird noch bis Mitte des Jahrzehnts etappenweise viergleisig ausgebaut", heißt es von der Deutschen Bahn. Unter anderem entstehe der neue Haltepunkt Forchheim Nord. Weiterhin sei zwischen Fürth Hauptbahnhof und Eltersdorf ein zusätzliches S-Bahn-Gleis in Planung.