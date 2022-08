"After-Sand-Programm" zur Bamberger Sandkerwa 2022: "Viele haben bereits sehnsüchtig darauf gewartet: Nach zwei Jahren Zwangspause findet vom 25. bis 29. August 2022 endlich wieder die Sandkerwa in Bamberg statt. Erneut werden tausende Gäste zur Kirchweih in der Weltkulturerbe-Stadt an der Regnitz erwartet.

Neben dem offiziellen Programm wie Fischerstechen, Hahnenschlag und Co. wird anschließend in den Bamberger Clubs und Bars wieder einiges geboten. Alles rund um das After-Sand-Programm hat inFranken.de hier im Überblick.

Bamberger Sandkerwa 2022: After-Partys - d as ist in den Bars und Kneipen geboten

Das After-Sand-Programm für Donnerstag, 25. August 2022

17 Uhr: Sandkerwa-Opening im Henrii mit DJ Nitronic

mit DJ Nitronic 17 Uhr: Im Zapfhahn gibt es mit "Gans im Sand" Livemusik von Session 3

gibt es mit "Gans im Sand" Livemusik von Session 3 19 Uhr: Ahörnla mit DJ Hannes

mit DJ Hannes 19 Uhr: Kawenzmann mit Fly Hawaii

mit Fly Hawaii 20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit DJ Burner (hiphop, deutschrap, dancehall)

im Plattenladen mit DJ Burner (hiphop, deutschrap, dancehall) 22 Uhr: Bolero mit DJ Anthony (Latin, Reggaeton, R&B)

mit DJ Anthony (Latin, Reggaeton, R&B) 23 bis 3 Uhr: Pelikan mit DJ Timeless (electro)

mit DJ Timeless (electro) 23 Uhr: After-Sand-Party im Ludwig mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr und Freibier

mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr und Freibier 22 Uhr: Calimeros mit wechselnden DJs

mit wechselnden DJs 20 Uhr: Fruchtbar mit DJ Nicination

mit DJ Nicination 19.30 Uhr: Lewinsky mit DIE ENDLICH KERWA BAND

mit DIE ENDLICH KERWA BAND 23 Uhr: Freiraum mit Leberkäs Hawaii (HitsHitsHits)

mit Leberkäs Hawaii (HitsHitsHits) 23 Uhr: Kellerkinder mit MXSDLR (Hip-Hop/Funk)

Das After-Sand-Programm für Freitag, 26. August 2022

17 Uhr: Lewinsky mit RICKBOP & THE HURRICANES

mit RICKBOP & THE HURRICANES 17 Uhr: "Gans im Sand" im Zapfhahn mit Rausch Kollektiv (Techno)

mit Rausch Kollektiv (Techno) 19 Uhr: Ahörnla mit DJ Hammer

mit DJ Hammer 19 Uhr: Kawenzmann mit Back to the 80ies

mit Back to the 80ies 19.30 Uhr: Kapitän Holz mit Live-Saxofon im Bolero

20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit Stkla und DJ Pirate (hiphop, oldschool, newschool)

im Plattenladen mit Stkla und DJ Pirate (hiphop, oldschool, newschool) 22 Uhr: Bolero mit DJ Chris Slim (House Classics)

mit DJ Chris Slim (House Classics) 23 bis 3 Uhr: Pelikan mit Djane bellabeats (pop, rock, italo-pop)

mit Djane bellabeats (pop, rock, italo-pop) 23 Uhr: After-Sand-Party im Ludwig mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr

mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr 22 Uhr: Calimeros mit wechselnden DJs

mit wechselnden DJs 21 Uhr: Sandkerwa-Party in den Haas Sälen mit DJ Nitronic und freiem Eintritt

mit DJ Nitronic und freiem Eintritt 20 Uhr: Fruchtbar mit DJ Highlight

mit DJ Highlight 23 Uhr: Freiraum mit Dom Waits und Le Neuf (House/Disco/Latin), Daydrinking ab 14 Uhr

mit Dom Waits und Le Neuf (House/Disco/Latin), Daydrinking ab 14 Uhr 23 Uhr: Skylounge Austraße mit Exclusive Black Beats

mit Exclusive Black Beats 22 Uhr: Tonwerk mit Beatvirus

mit Beatvirus 23 Uhr: Kellerkinder mit DJ Burner (Deutschrap)

Das After-Sand-Programm für Samstag, 27. August 2022

17.30 Uhr Lewinsky mit MONKEY CIRCUS & ROOMS IN BRUCKLYN

mit MONKEY CIRCUS & ROOMS IN BRUCKLYN 18 Uhr: "Gans im Sand" im Zapfhahn mit DJ Unique (HipHop)

mit DJ Unique (HipHop) 19 Uhr: Ahörnla mit DJ Hannes H.

mit DJ Hannes H. 19 Uhr: Kawenzmann mit Tropical Funk

mit Tropical Funk 19.30 Uhr: Die Band "Endlich Kerwa!" im Bolero mit Kerwasongs von Weltformat

mit Kerwasongs von Weltformat 20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit DJ Katz (techhouse, dance, wave, electronica)

mit DJ Katz (techhouse, dance, wave, electronica) 22 Uhr: Bolero mit DJ Michi

mit DJ Michi 23 bis 3 Uhr: Pelikan mit DJ Werner

mit DJ Werner 23 Uhr: After-Sand-Party im Ludwig mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr

mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr 22 Uhr: Calimeros mit wechselnden DJs

mit wechselnden DJs 20 Uhr: Fruchtbar mit DJ Nitronic

mit DJ Nitronic 21 Uhr: Sandkerwa-Party in den Haas Sälen mit Marc Vega und freiem Eintritt

mit Marc Vega und freiem Eintritt 23 Uhr: Freiraum mit Stkla und Pac Frizzante (Good Vibes), Daydrinking ab 14 Uhr

mit Stkla und Pac Frizzante (Good Vibes), Daydrinking ab 14 Uhr 21 Uhr: Tonwerk mit Romantica Revival meets Rockup (Fox)

mit Romantica Revival meets Rockup (Fox) 23 Uhr: Kellerkinder mit Dom Waits & Bunte Feder (House)

Das After-Sand-Programm für Sonntag, 28. August 2022

14 Uhr: Lewinsky mit MR. TIMELESS

mit MR. TIMELESS 18 Uhr: "Gans im Sand" im Zapfhahn mit Techno vom Rausch Kollektiv

im Zapfhahn mit Techno vom Rausch Kollektiv 19 Uhr: Ahörnla mit Paper for Jimmy

mit Paper for Jimmy 19 Uhr: Kawenzmann mit TIKI KERWA FEAST

mit TIKI KERWA FEAST 20 Uhr: Sand Pauli im Plattenladen mit Vacation Sound (house, funk, disco)

mit Vacation Sound (house, funk, disco) 22 Uhr: Bolero mit DJ Sheriff

mit DJ Sheriff 23 bis 3 Uhr: Pelikan mit Frankonia fantastiko aka Stefano und Valentio (wave, world, dance)

mit Frankonia fantastiko aka Stefano und Valentio (wave, world, dance) 23 Uhr: After-Sand-Party im Ludwig mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr

mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr 22 Uhr: Calimeros mit wechselnden DJs

mit wechselnden DJs 20 Uhr: Fruchtbar mit DJ Wompel

mit DJ Wompel 23 Uhr: Freiraum mit Korbi (Italo Disco), Frühschoppen ab 12 Uhr

mit Korbi (Italo Disco), Frühschoppen ab 12 Uhr 22 Uhr: Tonwerk mit After Sand Techno

mit After Sand Techno 23 Uhr: Kellerkinder mit Vacation (Disco/Funk/House)

Das After-Sand-Programm für Montag, 29. August 2022

17 Uhr: "Gans im Sand" im Zapfhahn live mit Guitar George und Lydia

live mit Guitar George und Lydia 18 Uhr: Sandkerwa Closing im Amore mit DJ Nitronic

mit DJ Nitronic 18.30 Uhr: Lewinsky mit SOUL JAM

mit SOUL JAM 19 Uhr: Ahörnla mit DJ Hannes

mit DJ Hannes 22 Uhr: Bolero mit DJ B. Brodi

mit DJ B. Brodi 23 bis 3 Uhr: Pelikan mit DJ Divine (80er)

mit DJ Divine (80er) 23 Uhr: After-Sand-Party im Ludwig mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr

mit drei Euro Eintritt bis 24 Uhr 22 Uhr: Calimeros mit wechselnden DJs

mit wechselnden DJs 20 Uhr: Fruchtbar mit DJ Valdemossa

mit DJ Valdemossa 22 Uhr: Sandkerwa-Party in den Haas Sälen mit DJ Hammer Eintritt 5 Euro

mit DJ Hammer Eintritt 5 Euro 23 Uhr: Freiraum mit Dj Faethom und Reneessance (Techno), ab 21 Uhr House

mit Dj Faethom und Reneessance (Techno), ab 21 Uhr House 23 Uhr: Kellerkinder mit DJ Squix (Hip-Hop)

Dies ist eine Liste von uns bekannten After-Partys der Bamberger Sandkerwa 2022. Du kennst noch eine weitere After-Sand-Party? Dann schreib sie gerne in die Kommentare! Der Artikel wird dementsprechend aktualisiert.

Alle wichtigen Informationen rund um die Bamberger Sandkerwa 2022 findet ihr hier.