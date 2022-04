Alternative für junge Menschen in Bamberg - Weegmannufer statt Unterer Brücke

in Bamberg - Erreichbarkeit, Beleuchtung und Toiletten: Diese Bedingungen sollen erfüllt werden

Kontaktfestival auf Metalluk-Gelände - Fläche soll weiterhin Raum für Kultur bieten

Schon bald wird die Untere Brücke in Bamberg beidseitig bestuhlt und bewirtet. Vor allem für junge Menschen würde damit ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt wegfallen. Die Stadt Bamberg will den Jugendlichen nun eine Alternative anbieten. "Wir wissen, dass Bamberg auch eine Stadt der Studenten und jungen Menschen ist. Diese wollen wir nicht vergrämen", erklärt Oberbürgermeister Starke in einer Pressemitteilung. Die "Menschenvergrämung" war zunächst Teil der Diskussion um die Geländer auf der Unteren Brücke.

Alternative am Weegmannufer: Jugendliche sollen Ersatzfläche in Bamberg bekommen

Gemeinsam mit der Jungen Initiative Bamberg, die der Bewirtung der Unteren Brücke kritisch gegenübersteht, habe Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar über Bedingungen für eine Ersatzfläche für junge Menschen in Bamberg gesprochen. Sieben Flächen wie die Jahnwiese, der Hain-Park oder die Erba-Spitze wurden als mögliche Alternativen untersucht. Außerdem stellten sich vier Grundbedingungen heraus, die für die Wahl eines geeigneten Platzes im Vordergrund stehen:

gute Erreichbarkeit auch zu später Stunde per ÖPNV

auch zu später Stunde per ÖPNV ausreichende Beleuchtung

kostenlose Toiletten

Sitzgelegenheiten

Schließlich stellte sich eine Fläche am Weegmannufer direkt neben der Europabrücke angrenzend an den ehemaligen Busparkplatz der Landesgartenschau als am geeignetsten heraus. Sie sei unter anderem durch den Radweg zwischen Innenstadt und Erbainsel gut angebunden, habe Abstand zum Wohngebiet und liege dennoch zentral. Für rund 15.000 Euro könne der Platz außerdem mit Toiletten, Strom, Licht und zusätzlichen Mülleimern ausgestattet werden.

Weitere Alternative: Metalluk-Gelände in Bamberg als Ort für Jugend und Kultur

"Die jungen Menschen suchen einen gut gelegenen Ort, um sich zu treffen. Auch in anderen Städten sind es immer wieder Uferflächen am Fluss, die zu beliebten Treffpunkt werden", so Siebenhaar. Ehe es zur Umsetzung kommt, lädt die Stadt am Freitag (29. April 2022) um 17 Uhr zu einem Bürger*innendialog vor Ort ein, bei dem die Anwohner*innen des Umfelds über die Planungen informiert werden und ihre Fragen stellen können.

Zudem seien die Veranstalter*innen des Kontaktfestivals nun Kooperationspartner*innen für eine Zusammenarbeit im Metalluk-Gelände, wo in diesem Jahr das Kontaktfestival stattfinden soll. Im Anschluss an das Kult-Festival in Bamberg werde dort eine grobe Infrastruktur bestehen bleiben, die dann auch bei anderen Veranstaltungen genutzt werden kann. Es gebe bereits erste Anfragen für eine konkrete Zusammenarbeit.

"Ich glaube, dies ist ein fast noch wertvolleres Ergebnis für diesen Sommer als die Alternativfläche", so Siebenhaar. Die Stadt beteiligt sich unter anderem auch an den Kosten für die Erschließung und Kooperation. Für Oberbürgermeister Starke steht rund um die Überlegungen zur Unteren Brücke und anderen Orten fest: "Die Bedürfnisse der Jugend sind der Stadt Bamberg genauso ein großes Anliegen wie die von immissionsgeplagten Innenstadtbewohnerinnen und -bewohnern."