Wohnhausbrand in Bamberg: In der Letzengasse nahe der Oberen Königsstraße steht am Donnerstagmittag ein Haus in Flammen. Das teilt die Polizei Oberfranken mit.

Wie eine Sprecherin auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, wurde der Brand um 12.15 Uhr gemeldet. Es komme zu einer starken Rauchentwicklung, auf dem Balkon des Wohnhauses sind Flammen zu sehen. Aktuell (Stand: 13 Uhr) laufen die Löscharbeiten. Die Bewohner haben das Haus rechtzeitig verlassen, derzeit bestehe keine Gefahr für die Anwohner.

Bei diesem Text handelt es sich um erste Informationen. Wir aktualisieren den Artikel, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef (Symbolbild)