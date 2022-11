Wie das Don Bosco Jugendwerk Bamberg berichtet, freut es sich sehr, dass heuer endlich wieder sein „Weihnachtsmarkt“ stattfinden kann. Es habe sich dazu entschlossen, diesen heuer früher im Jahr als „Winterzauber“ stattfinden zu lassen.

Ganz herzlich lädt es euch am Samstag, den 12.11. von 13.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag, den 13.11. von 11.00 bis 19.00 Uhr zu sich in das Josefsheim, Jakobsplatz 15 und das Combonihaus, Obere Karolinenstr. 7 ein.

Es werden wieder besondere und außergewöhnliche Kunsthandwerkerstände zu finden sein. Zudem bietet es wieder viele Angebote für Kinder und Familien an. Selbstverständlich ist auch für euer leibliches Wohl gut gesorgt.

Kunsthandwerk und Kulturprogramm 2022

Samstag, 12.11.

14:00 - 18:00 Uhr Mitmachzirkus im Zirkuszelt

15:00 Uhr offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes im Innenhof des Combonihauses durch Schirmherrn 2. Bürgermeister Jonas Glüsenkamp und die Don Bosco Musikanten

15:30 – 17:30 Uhr Tischzauberei mit Pascal Thieme in unseren Cafés

16:00 – 16:30 Uhr Besinnung in der Kapelle; Impuls mit P. Dawid Blazkow SDB und Mitarbeiterinnen des Don Bosco Jugendwerks

17:00 Uhr Close Harmony A-Capella-Ensemble singt in der Kapelle, Leitung Jasmin Steiner

18:00 Uhr Sängerin Kathi Stamp in der Kapelle

Sonntag, 13.11.

10:00 Uhr Gottesdienst mit P. Erhard Staufer SDB in der Kapelle

14:00 Uhr Aufführung des Zirkus Giovanni im Zirkuszelt; Ausschnitte aus der Zirkusarbeit

14:30 Uhr Coloured Voices vom Liederhort Hallstadt singen Gospels in der Kapelle, Leitung Wolfram Brüggemann

15:00 - 18:00 Uhr Mitmachzirkus im Zirkuszelt

15:30 - 17:30 Uhr Tischzauberei mit Pascal Thieme in unseren Cafés

16:00 Uhr Gitarre und Gesang in der Kapelle mit Pia und Rotti

17:00 Uhr Meditative Klänge mit Handpan und Obertongesang mit Jörg Treiber in der Kapelle

