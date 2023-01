Das Thema „Vererben“ oder „Vermachen“ sei nicht einfach, niemand könne einem die Entscheidung abnehmen, erklärt der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg. Wer keine direkten Nachkommen hat, stellt sich vielleicht die Frage „Was bleibt?“ und will die Antwort nicht dem Staat und der gesetzlichen Erbfolge überlassen.

Am besten ist es, die eigenen Wünsche und Vorstellungen schriftlich festzuhalten und damit schon heute dafür zu sorgen, dass das, was einem wichtig ist, weiterwirken kann – über das eigene Leben hinaus. Dies kann auch dadurch geschehen, dass man über den Tod hinaus soziale Projekte unterstützt.

Daher bietet der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg eine Informationsveranstaltung an.

Matthias Peetz, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht, spricht über „Gesetzliche Erbfolge – Testament – Wie schreibe ich mein Testament? – Was muss ich beachten?“ Der Vortrag ist am Dienstag, 17. Januar 2023, um 17 Uhr im Großen Konferenzsaal der Zentrale des Diözesan-Caritasverbandes in Bamberg (Obere Königstr. 4b) zu hören. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V. ist Fördermitglied der Deutschen Interessengemeinschaft für Erbrecht und Vorsorge e.V. (DIGEV).

