Wie die Stadt Bamberg erklärt, waren zwischen März und Mai 2023 die Bamberger Haushalte aufgefordert, ihre Mülltonnen zur Ausrüstung mit einem Transponderchip bereitzustellen.

Für alle Haushalte, deren Mülltonnen nicht während der regulären Abholtermine bechippt werden konnten, läuft derzeit die Nachholphase. Dabei orientieren sich die Mitarbeiter von Bamberg Service meist an den üblichen Abfalltouren. In anderen Fällen wird auch an der Haustür geklingelt, zum Beispiel, wenn Behälter nicht zugänglich sind.

Wichtig: Nach Abschluss der Bechippungs-Aktion werden – nach einer Übergangsphase – nur noch Tonnen geleert, die mit dem Transponder ausgerüstet sind. Es ist daher von Interesse, den Mitarbeitern von Bamberg Service die Zugänglichkeit zu nicht bechippten Mülltonnen zu ermöglichen. Hier bittet Bamberg Service um entsprechende Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Individuelle Terminvereinbarungen sind dabei nicht möglich.