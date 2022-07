Bereits am Donnerstag, 14. Juli 2022, ist es zwischen 14.00 Uhr und 14.25 Uhr an der Kreuzung Pödeldorfer Straße/Berliner Ring in Bamberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, der der Polizei Bamberg-Stadt erst jetzt gemeldet wurde. Das geht es einer Mitteilung vom Mittwoch (27. Juli 2022) hervor.

Laut Polizei bog ein blaues Firmenfahrzeug von der Pödeldorfer Straße nach rechts auf den Berliner Ring ab und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer.

Bamberg: Radfahrer übersehen - Polizei sucht blaues Firmenfahrzeug

Der Radfahrer konnte noch rechtzeitig bremsen, flog dabei aber über den Fahrradlenker und stürzte. Der Fahrer des blauen Autos stieg aus und fragte den Radfahrer, ob etwas passiert sei und er ihm helfen könne. Da der Radler dies verneinte, fuhr der Autofahrer weiter. Ein unbeteiligter Zeuge leistete dann doch dem Radfahrer Erste Hilfe und er wurde zu einem Arzt gebracht. Dort wurde festgestellt, dass sein rechter Arm gebrochen war.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach dem Fahrer des blauen Firmenfahrzeugs. Auch der unbeteiligte Ersthelfer wird gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.