Fähnchen raus und auf geht’s zur Internationalen Woche! Corona-bedingt musste die Veranstaltung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in den letzten beiden Jahren ausfallen. Daher freut sich die Universität umso mehr, alle Interessierten in der ersten Juliwoche zur Internationalen Woche einzuladen.

Wie die Universität Bamberg mitteilt, starte das Event pünktlich zum US-amerikanischen „Independence Day“ am Montag, 4. Juli. Gefeiert wird ab 17:00 Uhr bei einer Party auf der Jahnwiese im Hain – inklusive American Barbecue, Potluck and Sports. Mitgebrachte typische Gerichte sind willkommen! Veranstaltet wird die sogenannte „Potluck-Party“ im Rahmen des Bamberg Buddies Programms der Professur für Amerikanistik zusammen mit Mitarbeiter*innen sowie Lektor*innen des Sprachenzentrums.

Am Abend des 4. Julis gibt es außerdem einen Gastvortrag zur Deutung christlich-islamischer Kontakte auf der Iberischen Halbinsel. Diesen hält Mats Pfeifer vom Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte. Für Dienstag, den 5. Juli, sind mehrere öffentliche Vorträge, Seminare und Vorlesungen geplant. Thematisch geht es unter anderem um die Repräsentation von Müttern auf Fotografien und im Fernsehen oder um den Stonewall-Aufstand 1969, eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homo- sowie Transsexuellen und Polizeibeamten in New York City. Am Mittwoch, den 6. Juli, können Interessierte den Western-Film „The Only Good Indian“ (2009) von Kevin Willmott anschauen.

Im Laufe der Woche werden darüber hinaus fachspezifische Seminare, Informationen zu weltweiten Studien- und Praktikumsmöglichkeiten, zu Doppelabschlüssen, und interkulturellen Kompetenzen für Forschende angeboten. Am Donnerstag, den 7. Juli, endet die Internationale Woche mit einem Thementag zu Schulsystemen weltweit sowie einem Proseminar über den Krieg in der asiatisch-amerikanischen Literatur und Kultur.

Alle Informationen zu Orten und Zeiten finden Sie hier:

https://www.uni-bamberg.de/events/int-woche/