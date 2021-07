Bamberg 12.07.2021

Handtaschen-Diebstahl

Unbekannter greift 16-Jährige an und flüchtet: Die Polizei sucht nach Zeugen

Am Montagmorgen (12.Juli) hat ein Unbekannter am Bahnhofsvorplatz in Bamberg eine 16-Jährige angegriffen. Der Mann wollte dem Mädchen die Handtasche entreißen und schlug mit der Faust nach ihr. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.