Bamberg träumt weiter von fröhlichen Weihnachtsmärkten

Raimund Meister bietet seit vielen Jahren Glühwein, Fisch und Süßigkeiten auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt an. "Da mache ich ungefähr ein Drittel des Jahresumsatzes", sagt er. Doch im Corona-Jahr wird diskutiert, ob das Adventstreiben überhaupt stattfinden kann. Dabei braucht Meister die Einnahmen dringend, "um die Verluste einigermaßen abzudecken". Denn der coronabedingte Ausfall von Frühlings- und Volksfest-Saison macht den Schaustellern schwer zu schaffen. Für Meister sind unter anderem das Schützenfest in Lichtenfels , das Kronacher Freischießen und die Bamberger Sandkerwa weggefallen. Die finanzielle Lage ist düster: "Ich habe wenig bis nichts und muss von dem leben, was ich mir fürs Alter gespart habe. Wenn der Weihnachtsmarkt ausfällt, bedeutet das den Todesstoß für 50 Prozent der Kollegen."