Es war eine der Hauptanlaufstellen für Bürger*innen während der gesamten Corona-Pandemie: Das städtische Testzentrum am Sendelbach 15 in Bamberg.

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, werden am kommenden Dienstag, 21.02.2023, dort die letzten Covid-Tests durchgeführt.

Als „Testzentrum des öffentlichen Gesundheitsdienstes“ (ÖGD) spielte die Anlaufstelle an der Galgenfuhr vor allem bei PCR-Tests eine zentrale Rolle.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hatte vor kurzem den Rückbau der ÖGD-Testzentren bis zum 28.02.2023 angeordnet.

Demnach wird auch das Testzentrum des Landkreises in Scheßlitz demnächst seinen Betrieb einstellen.

Es befindet mittlerweile in der Bereitschaftspraxis an der Juraklinik und kann deshalb mit deutlich weniger Aufwand eingestellt werden als die Teststelle am Sendelbach. Dort muss noch die eigens eingerichtete Infrastruktur zurückgebaut werden.

Der endgültige Schließungstermin für das Testzentrum in Scheßlitz wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.