Zu einer Telefon-Sprechstunde lädt Bürgermeister Wolfgang Metzner am Donnerstag, 2. Juni, 14 bis 16 Uhr, ein.

Alle Bürger*innen, die Fragen oder Anliegen an den Bürgermeister haben, sind herzlich dazu eingeladen.

Wie die Stadt Bamberg mitteilt, werden für die Sprechstunde Termine vergeben.

Eine Anmeldung ist per Telefon unter 0951/87-1120 oder per E-Mail an buergeranfragen@stadt.bamberg.de möglich.