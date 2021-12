Fünf Bauvorhaben wurden im Stadtgestaltungsbeirat (SGB) in der Sitzung am 22. November 2021 beraten: die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern und fünf Reihenhäusern am Sylvanerweg in Gaustadt, die Erweiterung der Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe in der Lichtenhaidestraße, die Errichtung eines Demenz-Hauses sowie eines medizinischen Ergänzungszentrums und einer Parkpalette (Medical Valley Center Bamberg), der Neubau eines Pflegeheims in der Gereuth und der Neubau einer Energiezentrale im Bereich der Bamberger Südflur.

Da eine öffentliche Präsenzveranstaltung – wie sonst üblich – aufgrund des Corona-Infektionsgeschehens nicht möglich war, fand der fachliche Austausch der Expertenrunde als digitales Beteiligungsverfahren statt, wie die Stadt Bamberg mitteilt.

Zur Information der Öffentlichkeit sind die Planungen und Protokolle nun im Internet einsehbar: www.stadt.bamberg.de/stadtgestaltungsbeirat.

Zudem wird die Öffentlichkeit – soweit im weiteren Verlauf eigene Bebauungsplanverfahren erforderlich sind – über die Möglichkeit zur Einsichtnahme und Äußerung zu den entsprechenden Vorhaben informiert.