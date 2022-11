Der jüngste Ausbildungsjahrgang zertifizierter Gästeführer*innen der Stadt Bamberg lädt zu Stadtführungen am Freitag, 9. Dezember um 16 Uhr ein.

Wie Sabine Zimmermann, Gästeführerin der Stadt Bamberg und Betreuerin der Sozialstiftung Bamberg, berichtet, dauern die Führungen je 90 Minuten.

Start ist am Domplatz Bamberg, das Ende um 17.30 Uhr am Gabelmann in der Fußgängerzone.

Die Stadtführungen sind kostenfrei, um Spenden wird allerdings gebeten.

Der Erlös der Führungen geht zu 100% an das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt, das im Frühjahr 2023 in Bamberg eröffnen wird.

Die Stadtführungen finden bei jedem Wetter statt.

Zur besseren Planung und da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um kurze Anmeldung mit Angabe der Personenanzahl gebeten unter: Benefiz.Stadtfuehrungen@t-online.de