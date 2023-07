Bamberg: Stadtbusse fahren zu Ferienfahrplan - zu welchen Änderungen es kommt

Weil in den Ferien viel weniger Fahrgäste mit dem Bus unterwegs sind, wird der Fahrplan für den Bamberger öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vom 31. Juli bis einschließlich 8. September wieder auf den Ferienfahrplan umgestellt. Wie die Stadtwerke Bamberg berichten, stellen sie sicher, dass Berufstätige ihren Arbeitsplatz trotz reduziertem Fahrangebot mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können – auch mit Unterstützung der Anruf-Linien-Taxis (ALT). An allen Haltestellen hängen aktualisierte Fahrpläne. Noch komfortabler ist die Fahrplanauskunft über die kostenlose VGN-App.

Am Fahrplan der Linien 901, 902, 905, 908, 919 und 923 ändert sich fast nichts, da dort die Nachfrage auch in den Ferien relativ hoch ist. Auf den anderen Bamberger Buslinien sind die Busse in den Ferien weniger häufig unterwegs als regulär. Im Wesentlichen orientiert sich das Angebot am Samstagsfahrplan, wobei die Stadtwerke Bamberg sicherstellen, dass vor allem Berufstätige ihren Arbeitsplatz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können. Hierbei werden sie von der Bamberger Taxigenossenschaft unterstützt. Das ALT fährt nach Fahrplan auf dem regulären Linienweg, muss aber mindestens 30 Minuten vor Fahrtantritt unter Telefon 0951 14443 zur Haltestelle bestellt werden, wo die Ein- und Ausstiege möglich sind.

Die Nachtlinien starten sonntags bis donnerstags zum letzten Mal um 22:40 Uhr am ZOB. Betriebsschluss ist um 23:20 Uhr. Freitags starten die Nachtlinien zum letzten Mal um 23:20 Uhr am ZOB. Betriebsschluss ist um 0 Uhr und in den Nächten von Samstag auf Sonntag starten die Nachtlinien zum letzten Mal um 0:50 Uhr am ZOB. Betriebsschluss ist um 1:30 Uhr.

Wie der Fahrplan für die einzelnen Linien konkret aussieht, erfahren Fahrgäste einerseits an jeder Haltestelle, andererseits gibt es online unter www.stadtwerke-bamberg.de/bus sowie tagesaktuell in der VGN-Auskunft und VGN-App „Fahrplan und Tickets“ Informationen für jede Linie und jeden Wochentag.

Stadtwerke unterstützen Lkw-Fahrer beim Busführerschein

Die Stadtwerke suchen für den Stadtbusverkehr in Bamberg und die Verbindungen in die umliegenden Ortschaften Verstärkung für ihr Team. Die Arbeitsverträge sind unbefristet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwartet ein faires Tarifgehalt, Tarifsonderzahlungen sowie 30 Tage Urlaub und Sonderleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Mitarbeiterrabatte. Wer einen Lkw-Führerschein hat, aber keinen Busführerschein, kann diesen mit Unterstützung der Stadtwerke erwerben. Wer sich beruflich verändern möchte, kann unter dem folgenden Link Namen und Kontakt hinterlassen: www.stadtwerke-bamberg.de/busfahren.