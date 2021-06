Nachdem Feiernde und alkoholisierte Menschen in der Bamberger Innenstadt zuletzt wiederholt für Ärger gesorgt hatten, haben sich Vertreter von Stadt, Polizei und Gastronomie am Mittwoch (9. Juni 2021) zur Krisensitzung getroffen. Bei dem Treffen verständigten sich die verschiedenen Parteien auf ein zeitweise geltendes Alkoholverbot für To-go-Getränke, wie inFranken.de aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Der Konsens soll noch am Donnerstag (10. Juni) bei einer Zusammenkunft des Ältestenrats der Stadt Bamberg beschlossen werden.

Wichtigstes Resultat: "Wir haben uns darauf verständigt, dass der To-go-Verkauf am Freitag und am Samstag um 22 Uhr endet", sagt Florian Müller, Inhaber der Gaststätte Ahörnla im Sand in der Oberen Sandstraße, inFranken.de. Unklar sei allerdings noch, auf welches Gebiet sich das auf den Weg gebrachte Alkoholkonsumverbot dabei konkret erstreckt. Eine offizielle Bestätigung vonseiten der Stadt Bamberg steht bislang noch aus - eine entsprechende Mitteilung wird jedoch noch für Donnerstag erwartet.

To-go-Verbot soll kommen: "Keiner will eine Ballermann-Meile in Bamberg"

Müller spricht von einem offenen Austausch zwischen Gastronomie, Polizei und Stadt. "Keiner will eine Ballermann-Meile in Bamberg", betont er. Der Wirt gibt indes zu bedenken, dass durch den Straßenverkauf von Getränken ein Stück weit die immensen Verdienstausfälle durch die Corona-Einbußen aufgefangen werden könnten. "Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt eineinhalb Jahre zugehabt."

In Bezug auf die jüngsten Party-Exzesse in der Bamberger Innenstadt, die mehrfach für Zündstoff sorgten, hält der Gastronom fest: "Die Zustände, wie sie zuletzt waren, will auch in der Gastronomie keiner." So habe sein Ahörnla den To-go-Verkauf bereits vor der einberufenen Krisensitzung zeitlich auf 22 Uhr begrenzt.

In anderen Gaststätten seien dagegen auch danach noch alkoholische Getränke zum Mitnehmen verkauft worden. Müller geht nun aber davon aus, dass inzwischen ein gewisser Lerneffekt eingetreten ist.

Schlenkerla-Inhaber sieht im freiwilligen Verbot ein "starkes Signal".

Auch Matthias Trum, Geschäftsführer der Brauerei-Gaststätte Schlenkerla in der Dominikanerstraße, hat an dem Treffen von Gastronomie, Stadtspitze, Polizei und Ordnungsamt teilgenommen. Wie sein Kollege Florian Müller zeigt er sich nach dem Austausch grundsätzlich zufrieden. "Ich denke, das Problem war allen bewusst", berichtet er inFranken.de. "Ein Ballermann-Bamberg wollen wir nicht." Trum sieht in dem freiwilligen To-go-Verbot ein "starkes Signal". Saufgelage, wie sie es in Bamberg in letzter Zeit insbesondere auf der Unteren Brücke gegeben hat, dürften "keine Dauerschleife" werden.

Dem Schlenkerla-Betreiber ist dabei wichtig, zwischen Bürgern, die am Feierabend auf dem Heimweg ihr traditionelles Stehbier trinken, und Gruppen, die oft eigens von auswärts zum Partymachen nach Bamberg kommen, zu unterscheiden. Das eine habe mit dem anderen "gar nichts zu tun". "Das ist ein völlig anderes Publikum", betont Trum.

Das für Teile der Bamberger Innenstadt auf den Weg gebrachte Verbot von alkoholischen To-go-Getränken soll zunächst für die kommenden zwei Wochenenden gelten. Am 21. Juni wollen die Vertreter der verschiedenen Interessensgruppen dann erneut einander treffen. "Dann setzen wir uns wieder zusammen und entscheiden, ob diese Regelung gefestigt wird oder sie entsprechend abgeändert wird", kündigt Ahörnla-Inhaber Florian Müller an.