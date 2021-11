Bamberg vor 1 Stunde

Trauertag

Bamberg: Stadt lädt zum Gedenken an Corona-Tote ein

Am Sonntag findet der Volkstrauertag mit besonderem Gedenken an die Corona-Opfer statt. Die Stadt Bamberg lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger zu einer Gedenkveranstaltung am Friedhof an der Hallstadter Straße um 14 Uhr ein.